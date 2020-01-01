Сплит cистемы в Краснодаре интернет-магазин «Split-sistemi.ru»



Вы не зря оказались на странице интернет-магазина «Split-sistemi.ru»! У нас в продаже имеется качественное климатическое оборудование, которое будет вам по карману. Мы знаем, как важна приятная атмосфера дома или на работе. Именно поэтому мы предлагаем вам сертифицированную продукцию от компаний, проверенных временем и сотнями тысяч довольных клиентов.

На сайте вы можете не только купить сплит системы, но и заказать их профессиональную установку от мастеров с многолетним опытом работы. Мы найдем место в вашем доме или офисе, где оборудование будет наиболее эффективно и долго работать, и осуществим монтаж устройства по всем правилам.

Что такое сплит система?

Обычные кондиционеры, вентиляторы и другое простое климатическое оборудование пользовалось большим спросом. Но теперь, с появлением новых технологий, основной сегмент рынка занимают сплит системы. Такие устройства позволяют не только охлаждать воздух, но и нагревать его.

Сплит-системы бывают не только настенными, но и напольными, кассетными и передвижными. С их помощью можно создавать климат сразу в нескольких комнатах или во всем помещении сразу. При этом все приборы могут быть подключены к одному блоку охлаждения. К другим особенностям систем относят привлекательный дизайн, расширенную функциональность, низкий уровень шума и экономичность.

Где купить сплит-системы?

Сейчас существует много предложений по продаже климатического оборудования. Но магазин Split-sistemi.ru отличается от других интернет-конкурентов. Мы предлагаем своим клиентам наиболее комфортные условия приобретения сплит систем.

У нас вы сможете:

выбрать модель из широкого ассортимента, представленного в каталоге;

найти вариант по определенным техническим характеристикам, стоимости или марке;

проконсультироваться с менеджерами, получить помощь в выборе;

воспользоваться специальными предложениями, акциями и скидками;

заказать профессиональный монтаж приобретенной техники.

Наши преимущества

Компания занимается продажами кондиционеров, сплит-систем и другого климатического оборудования уже больше 14 лет. За прошедшее время мы наладили прямые поставки от производителей, разработали удобные алгоритмы обслуживания клиентов и нашли подходящие модели для тысяч довольных покупателей. И сегодня вы можете присоединиться к ним! А еще мы:

Предлагаем только качественную продукцию от ведущих производителей бытовой техники из Азии и Европы.

Благодаря прямым поставкам оборудования предоставляем возможность приобрести технику по наиболее низким ценам.

Представляем вашему вниманию широкий ассортимент, который позволит подобрать модель по любым пожеланиям.

«Сплит Системы» – одна из лучших компаний в регионе, занимающаяся продажей, установкой и обслуживанием климатической техники!

Оплата и доставка



Чтобы заказать такое оборудование, вы можете добавить его в корзину на нашем сайте. После того, как в этом разделе окажутся все нужные товары, впишите в форму свои контактные данные. Мы свяжемся с вами, чтобы уточнить выбранный вами способ оплаты и доставки. Наша компания принимает средства в наличной и безналичной форме. При доставке продукции в пределах Краснодара транспортировка осуществляется бесплатно.