Сплит системы - купить сплит-системы «Split-sistemi.ru» Краснодар
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Отзывы: 0
Сплит система Newtek NT-65R07

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13 900р.
10900 В наличии
10 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA

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48 600р.
34900 В наличии
34 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A

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149 000р.
145000 В наличии
145 000р.
Отзывы: 0
Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

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18 400р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

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22 400р.
19800 В наличии
19 800р.
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

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43 578р.
37000 В наличии
37 000р.
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

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17 700р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Сплит система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y

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28700 В наличии
28 700р.
Отзывы: 0
Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

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20 178р.
14900 В наличии
14 900р.
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Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER

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31 878р.
26500 В наличии
26 500р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65L07+

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17 378р.
13900 В наличии
13 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65A07

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17 378р.
13900 В наличии
13 900р.

Сплит cистемы в Краснодаре интернет-магазин «Split-sistemi.ru»

Вы не зря оказались на странице интернет-магазина «Split-sistemi.ru»! У нас в продаже имеется качественное климатическое оборудование, которое будет вам по карману. Мы знаем, как важна приятная атмосфера дома или на работе. Именно поэтому мы предлагаем вам сертифицированную продукцию от компаний, проверенных временем и сотнями тысяч довольных клиентов.

На сайте вы можете не только купить сплит системы, но и заказать их профессиональную установку от мастеров с многолетним опытом работы. Мы найдем место в вашем доме или офисе, где оборудование будет наиболее эффективно и долго работать, и осуществим монтаж устройства по всем правилам.

Что такое сплит система?

Обычные кондиционеры, вентиляторы и другое простое климатическое оборудование пользовалось большим спросом. Но теперь, с появлением новых технологий, основной сегмент рынка занимают сплит системы. Такие устройства позволяют не только охлаждать воздух, но и нагревать его.

Сплит-системы бывают не только настенными, но и напольными, кассетными и передвижными. С их помощью можно создавать климат сразу в нескольких комнатах или во всем помещении сразу. При этом все приборы могут быть подключены к одному блоку охлаждения. К другим особенностям систем относят привлекательный дизайн, расширенную функциональность, низкий уровень шума и экономичность.

Где купить сплит-системы?

Сейчас существует много предложений по продаже климатического оборудования. Но магазин Split-sistemi.ru отличается от других интернет-конкурентов. Мы предлагаем своим клиентам наиболее комфортные условия приобретения сплит систем.

У нас вы сможете:

  • выбрать модель из широкого ассортимента, представленного в каталоге;
  • найти вариант по определенным техническим характеристикам, стоимости или марке;
  • проконсультироваться с менеджерами, получить помощь в выборе;
  • воспользоваться специальными предложениями, акциями и скидками;
  • заказать профессиональный монтаж приобретенной техники.

Наши преимущества

Компания занимается продажами кондиционеров, сплит-систем и другого климатического оборудования уже больше 14 лет. За прошедшее время мы наладили прямые поставки от производителей, разработали удобные алгоритмы обслуживания клиентов и нашли подходящие модели для тысяч довольных покупателей. И сегодня вы можете присоединиться к ним! А еще мы:

  • Предлагаем только качественную продукцию от ведущих производителей бытовой техники из Азии и Европы.
  • Благодаря прямым поставкам оборудования предоставляем возможность приобрести технику по наиболее низким ценам.
  • Представляем вашему вниманию широкий ассортимент, который позволит подобрать модель по любым пожеланиям.

«Сплит Системы» – одна из лучших компаний в регионе, занимающаяся продажей, установкой и обслуживанием климатической техники!

Оплата и доставка

Чтобы заказать такое оборудование, вы можете добавить его в корзину на нашем сайте. После того, как в этом разделе окажутся все нужные товары, впишите в форму свои контактные данные. Мы свяжемся с вами, чтобы уточнить выбранный вами способ оплаты и доставки. Наша компания принимает средства в наличной и безналичной форме. При доставке продукции в пределах Краснодара транспортировка осуществляется бесплатно.

Отзывы
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Андрей Григорян
Андрей Григорян

Очень хорошая компания, приятно с вами сотрудничать. Весь персонал очень вежливый, отдельное спасибо моему консультанту за то, что выслушал, вежливо помог и направил. Сама техника очень качественная, когда привели, она была совершенно новая, запечатана в надёжную коробку. Теперь висит, радует нас.

Наталья Романец
Наталья Романец

Очень довольна своей покупкой в компании Split-sistemi.ru. Купили кондиционер Lessar – просто топ. Всё красивенько, аккуратненько запаковано, никаких царапин и всего такого. Работает за свои деньги просто прекрасно, довольно экономичный, да и кучу дополнительных функций имеет. В общем идеальный кондиционер, советую!

Маргарита Раскольникова
Маргарита Раскольникова

В последнее время начала замечать, что часто чихаю, кашляю, появляется насморк. Искала проблему в том, что постоянно простываю, но оказалось, что мой кондиционер из-за того, что его не мыли несколько лет стал рассадником всяких болячек. Нашли компанию Split-sistemi.ru, позвонили, записались. На следующий день уже приехали мойщики и выполнили свою работу где-то за час. Теперь болею реже, спасибо большое!

Анна Михайлик
Анна Михайлик

Заказали сплит систему Ballu. С основной своей задачей справляетсяпрекрано, придраться не к чему. Очень приятен тот факт, что есть много упрощающих жизнь дополнительных функций. Имеет пульт дистанционного управления, в использовании которого может разобраться абсолютно любой человек. Ну в общем благодарю компанию за комфорт и советую всем!

Александр Глухов
Александр Глухов

Заказал кондиционер Сентек. Техника оказалась очень качественной и нравится в использовании. Удобный пульт на дистанционном управлении. Никаких противных запахов и звуков нет, работает хорошо, красивый дизайн. В общем в ней есть всё для идеальной сплит системы, спасибо, всем советую и компанию и кондиционер!

Инна Сизых
Инна Сизых

Компания Split-sistemi.ru сегодня установила мне кондиционер Lessar. Установка заняла где-то час плюс ребята объяснили как пользоваться техникой и пультом. Всё оказалось очень просто и удобно. Благодаря новой технике у нас теперь летом в доме приятная прохлада. Спасибо большое!

Новости
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Где лучше установить кондиционер?
Где лучше установить кондиционер?

Месторасположение климатической техники определяет результат её работы и длительность эксплуатации. Нерациональный подход к выбору локации может привести к тому, что кондиционер будет направлять поток воздуха прямо в спину или голову людям, на детскую кроватку или комнатные цветы.

Лучшие японские кондиционеры 2019
Лучшие японские кондиционеры 2019

Кроме того жалюзи управляются автоматически. Так же происходит диагностика проблем и неисправностей. Работает сплит-система на показаниях трех датчиков: два из них меряют температуру на блоках, еще один – уровень влажности в помещении. Все анализируется и выдается требуемый вариант работы.

 

Инверторные кондиционеры
Инверторные кондиционеры

Многие производители и продавцы рекламируют их достоинства, которые, по их заверениям, за короткое время «отобьют» более высокую стоимость. Со своей стороны скажем, что в реальной статистике продаж сплиты инверторного типа за последние годы действительно лидируют.

Обслуживание кондиционеров и сплит-систем
Обслуживание кондиционеров и сплит-систем

Что будет, если полностью или частично отказаться от профилактических мероприятий? Беда. И проявиться она в таком виде, как загрязнение фильтров первичной очистки внутреннего блока. Их требуется периодически чистить. Сами фильтры – это мелкая сетка, размещающаяся под передней панелью.

Как выбрать кондиционер в детскую?
Как выбрать кондиционер в детскую?

Родители сами подбирают нужный режим (нагрев/охлаждение) в зависимости от климата и нужд малыша. Однако педиатры рекомендуют следующие показатели: +22-24° С для младенцев и +18-20° С для дошкольников и школьников.

Сплит системы CENTEK серии SUPER-Е
Сплит системы CENTEK серии SUPER-Е

Имеется система осушения воздуха. Потребляемая мощность при работе средняя для представителей климатической техники. Прибор относится к неинверторному типу, однако имеется функция регулирования скорости вращения вентилятора.

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Месторасположение климатической техники

А для того, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодро, необходимо создать комфортные климатические условия в комнате. На втором месте – гостиная, а на третьем – коридор. Конечно же, эффективнее и экономичнее установить кондиционер в каждой комнате, но меньшей мощности, чем один мощный на все комнаты.

Новинки кондиционеров 2019 года

Плазменный фильтр, ионизация – болезнетворные микроорганизмы не просочатся. Встроена защита от неправильно отрегулированного режима. Горизонтальные жалюзи могут устанавливаться в 10 положений. Жаль, что вертикальные регулируются только вручную.

Действительно ли есть преимущества у инверторных кондиционеров?

Обычный кондиционер при достижении заданной температуры выключает компрессор. Внутренний блок становится своего рода вентилятором. Инверторный кондиционер в этом случае снижает частоту вращения компрессора. Это снижает мощность охлаждения.

Уход за кондиционером в домашних условиях

В компании «Split-sistemi.ru» подобран штат высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, умениями и оборудованием, чтобы проводить полноценное и качественное обслуживание и ремонт кондиционеров любых типов и марок. Обращайтесь и мы вам поможем!

Кондиционер и ребенок

Бытует мнение, что климатическая техника в комнате ребенка ведет к частым простудным заболеваниям. Однако, на уровень заболеваемости влияет не сама техника, а ошибки в ее монтаже и эксплуатации. Что следует принять во внимание, устанавливая прибор в детской?

Кондиционеры CENTEK серии SUPER-Е - новинка 2019!

Производитель хорошо зарекомендовал себя на рынке данных услуг. Серия Super E – это выбор из категории: все для комфорта, но ничего лишнего. Упор сделан на основные функции кондиционера. А, как известно, дополнительные опции нередко ведут к дополнительным проблемам.

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